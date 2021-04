Salvini e Meloni, togliere il coprifuoco serve più dei 222 miliardi del Recovery? (Di martedì 27 aprile 2021) Ci sono due temi che stanno scaldando la politica italiana in questi giorni, questioni ugualmente vitali da cui sembra dipendere il futuro del paese, quanto meno a vedere la loro centralità nel dibattito: il Piano nazionale di ripresa e resilienza, cioè lo strumento con cui utilizzare i fondi del Recovery Plan; il coprifuoco, o meglio la sua estensione di un’ora dalle 22 alle 23. Immagine iPaNella giornata di ieri il premier Mario Draghi ha presentato il piano da 222,1 miliardi con cui ottenere le risorse europee per le riforme strutturali post Covid-19, necessarie per risollevare un paese che già non se la passava bene e che nell’ultimo anno è definitivamente sprofondato negli abissi. Ci sono tante cose interessanti nel pacchetto, come il rilancio che si vuole dare al Mezzogiorno, consapevoli che l’Italia potrà tirarsi fuori dalla ... Leggi su wired (Di martedì 27 aprile 2021) Ci sono due temi che stanno scaldando la politica italiana in questi giorni, questioni ugualmente vitali da cui sembra dipendere il futuro del paese, quanto meno a vedere la loro centralità nel dibattito: il Piano nazionale di ripresa e resilienza, cioè lo strumento con cui utilizzare i fondi delPlan; il, o meglio la sua estensione di un’ora dalle 22 alle 23. Immagine iPaNella giornata di ieri il premier Mario Draghi ha presentato il piano da 222,1con cui ottenere le risorse europee per le riforme strutturali post Covid-19, necessarie per risollevare un paese che già non se la passava bene e che nell’ultimo anno è definitivamente sprofondato negli abissi. Ci sono tante cose interessanti nel pacchetto, come il rilancio che si vuole dare al Mezzogiorno, consapevoli che l’Italia potrà tirarsi fuori dalla ...

