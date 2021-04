Rudy Zerbi scrive a Raffaele Renda dopo Amici | la risposta del cantante

Advertising

AmiciUfficiale : Il prof Rudy Zerbi lancia un guanto di sfida che coinvolge tutti i cantanti! Dovranno scrivere un’intera canzone su… - haveyouwornwigs : RT @maryruu1: x: dimmi che Rudy Zerbi rode senza dirmi che Rudy Zerbi rode io: #Amici20 #amici #aka7even #luca #rudyzerbi - DeboraParigi : Se Sangio e Aka avessero avuto i prof invertiti, Zerbi avrebbe massacrato Sangio e questo avrebbe portato quella pa… - infoitcultura : Amici 20 Rudy Zerbi lancia un guanto di sfida a tutti i cantanti: 'È la prova del nove', Tancredi crolla (VIDEO) - b3f3m5 : RT @njalltiamo: Se Rudy Zerbi dice che il pezzo di Federico Rossi è una bomba, è così. Ha ragione!?? -

Ultime Notizie dalla rete : Rudy Zerbi

Il primo è stato lanciato da Anna Pettinelli , che ha deciso di metterlo contro Aka7even , mentre il secondo daa tutti i cantanti della scuola. "Ci stiamo avvicinando alla fine di questo ...In vista della settima puntata del Serale di Amici ,ha lanciato un guanto di sfida molto particolare . Il professore del talent show di Canale 5 ha deciso di mettere alla prova tutti e quattro i cantanti rimasti in gara , ovvero Sangiovanni ,...Amici 20: Su Instagram Rudy Zerbi scrive a Raffaele Renda dopo l'eliminazione dal talent show. Arriva la risposta del cantante ...Amici, Rudy Zerbi ha deciso di mettere alla prova i cantanti rimasti in gioco. Guanto di sfida per: Aka7seven, Sangiovanni, Tancredi e Deddy ...