Recovery: Draghi, ‘Sud fermo da mezzo secolo, con Pnrr si riparte’ (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Noi dobbiamo far ripartire e poi accelerare la crescita del mezzogiorno ferma ormai da mezzo secolo”. Lo dice il premier Mario Draghi nella replica alla Camera. “Al Sud andrà circa il 40% delle risorse che possono essere ripartite con il criterio del territorio, ovvero circa 82 miliardi di euro. è una cifra più alta della quota della popolazione residente al Sud (34%), e molto più alta della quota di prodotto interno lordo (22%)”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Noi dobbiamo far ripartire e poi accelerare la crescita delgiorno ferma ormai da”. Lo dice il premier Marionella replica alla Camera. “Al Sud andrà circa il 40% delle risorse che possono essere ripartite con il criterio del territorio, ovvero circa 82 miliardi di euro. è una cifra più alta della quota della popolazione residente al Sud (34%), e molto più alta della quota di prodotto interno lordo (22%)”. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Mentre il Cdm slitta nella notte, la Bellanova twitta: “Il #Recovery di Conte non era all’altez… - galeazzobignami : Draghi ora alla Camera. Illustra un Recovery plan inviato sabato, modificato di notte, rimandato domenica, rimodif… - fattoquotidiano : Recovery, Draghi alla Camera: “Piano ha molto beneficiato dell’azione del governo precedente” – Video - caterina_manzi : RT @raffaellapaita: In Aula per ascoltare la replica del Presidente #Draghi sul Recovery Plan. Finalmente c’è una svolta riformista che pen… - summo_t : RT @raffaellapaita: In Aula per ascoltare la replica del Presidente #Draghi sul Recovery Plan. Finalmente c’è una svolta riformista che pen… -