Positivi al supermercato riconosciuti dal medico: la bufala circolata in diverse città italiane (Di martedì 27 aprile 2021) Positivi al supermercato riconosciuti dal loro medico di base. Se hai sentito anche tu questa storia, magari ambientata nella tua città, sei stato/a vittima dell’ennesima bufala. Le notizie sono circolate su Whatsapp allarmando i cittadini di varie regioni, per poi essere riprese da varie testate e telegiornali. Ma non c’è nulla di vero. Positivi al supermercato: la bufala La storia si sviluppa così: c’è un medico di base che, mentre fa la spesa al supermercato, riconosce un suo paziente che lui sa essere positivo al Covid-19 e quindi sottoposto a quarantena obbligatoria. Il medico si reca quindi alle casse per segnalare l’individuo: le porte del supermercato vengono ... Leggi su urbanpost (Di martedì 27 aprile 2021)aldal lorodi base. Se hai sentito anche tu questa storia, magari ambientata nella tua, sei stato/a vittima dell’ennesima. Le notizie sono circolate su Whatsapp allarmando i cittadini di varie regioni, per poi essere riprese da varie testate e telegiornali. Ma non c’è nulla di vero.al: laLa storia si sviluppa così: c’è undi base che, mentre fa la spesa al, riconosce un suo paziente che lui sa essere positivo al Covid-19 e quindi sottoposto a quarantena obbligatoria. Ilsi reca quindi alle casse per segnalare l’individuo: le porte delvengono ...

