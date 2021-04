Operazione Takuba, importante per l’Europa (occasione mancata per l’Ue?) (Di martedì 27 aprile 2021) A marzo è iniziata ufficialmente l’Operazione Takuba, una nuova missione militare in Mali a guida francese che coinvolge molti Paesi europei a cominciare dall’Italia: Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Germania, Olanda, Norvegia, Portogallo, Svezia, Regno Unito e Grecia. A questi sono da aggiungere i G5 dello Sahel (Mauritania, Mali, Niger, Burkina Faso e Ciad), sempre coordinati da Parigi. Nonostante le informazioni che circolano sulla missione siano pochissime, quel che sappiamo è che si tratta di una task force composta da forze speciali finalizzata all’addestramento e all’accompagnamento delle forze armate saheliane nelle operazioni di contrasto al terrorismo. Riguardo al ruolo dei militari italiani lo Stato Maggiore della Difesa ha dichiarato che “al momento sono in afflusso i primi nuclei di personale incaricati dello svolgimento delle ... Leggi su formiche (Di martedì 27 aprile 2021) A marzo è iniziata ufficialmente l’, una nuova missione militare in Mali a guida francese che coinvolge molti Paesi europei a cominciare dall’Italia: Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Germania, Olanda, Norvegia, Portogallo, Svezia, Regno Unito e Grecia. A questi sono da aggiungere i G5 dello Sahel (Mauritania, Mali, Niger, Burkina Faso e Ciad), sempre coordinati da Parigi. Nonostante le informazioni che circolano sulla missione siano pochissime, quel che sappiamo è che si tratta di una task force composta da forze speciali finalizzata all’addestramento e all’accompagnamento delle forze armate saheliane nelle operazioni di contrasto al terrorismo. Riguardo al ruolo dei militari italiani lo Stato Maggiore della Difesa ha dichiarato che “al momento sono in afflusso i primi nuclei di personale incaricati dello svolgimento delle ...

