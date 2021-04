Liguria apripista nel monitorare il contagio tramite i reflui fognari (Di martedì 27 aprile 2021) AGI Anticipare di 14 giorni l'andamento territoriale del contagio per poter agire tempestivamente: la Liguria è la prima in Italia a poterlo fare, grazie alla rilevazione del Covid nei reflui fognari. "Arpal e l'università di Genova sono riuscite ad affinare il metodo migliore, validato dall'Istituto superiore di Sanità e adottato a livello nazionale", ha spigato il presidente della Liguria, Giovanni Toti. "A differenza dello screening coi tamponi, potremo rilevare la diffusione del virus su tutta la popolazione, anche sugli asintomatici, e avere in anticipo un quadro completo della situazione su cui prendere decisioni mirate e di buonsenso per le riaperture e il futuro del Paese". Metodo riconosciuto a livello internazionale La Regione Liguria ha investito quasi mezzo milione di ... Leggi su agi (Di martedì 27 aprile 2021) AGI Anticipare di 14 giorni l'andamento territoriale delper poter agire tempestivamente: laè la prima in Italia a poterlo fare, grazie alla rilevazione del Covid nei. "Arpal e l'università di Genova sono riuscite ad affinare il metodo migliore, validato dall'Istituto superiore di Sanità e adottato a livello nazionale", ha spigato il presidente della, Giovanni Toti. "A differenza dello screening coi tamponi, potremo rilevare la diffusione del virus su tutta la popolazione, anche sugli asintomatici, e avere in anticipo un quadro completo della situazione su cui prendere decisioni mirate e di buonsenso per le riaperture e il futuro del Paese". Metodo riconosciuto a livello internazionale La Regioneha investito quasi mezzo milione di ...

