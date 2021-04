Le Iene, quali saranno gli scherzi ai Vip in onda il 27 aprile 2021? (Di martedì 27 aprile 2021) Le Iene in arrivo questa sera, 27 aprile, su Italia Uno, alle ore 21.20. quali saranno gli scherzi che andranno in onda? La Gialappa’s stuzzicherà Alessia Marcuzzi, che tornerà alla conduzione del programma. La settimana scorsa, infatti, non era stato possibile, perché il marito era risultato positivo al CoVid-19. Lo scherzo più interessante della puntata sarà quello a Gianni Sperti per il suo compleanno. La Iena Sebastian Gazzarrini fingerà di avere un incidente stradale con lui e di essersi fatto male alla gamba. Poi, offrirà a Sperti la possibilità di uscirne, se Sperti farà in modo di farlo diventare opinionista di Uomini e Donne. Sperti sarà costretto a chiamare Maria De Filippi, che, però, è complice de Le Iene. Poi, oltre agli ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 27 aprile 2021) Lein arrivo questa sera, 27, su Italia Uno, alle ore 21.20.gliche andranno in? La Gialappa’s stuzzicherà Alessia Marcuzzi, che tornerà alla conduzione del programma. La settimana scorsa, infatti, non era stato possibile, perché il marito era risultato positivo al CoVid-19. Lo scherzo più interessante della puntata sarà quello a Gianni Sperti per il suo compleanno. La Iena Sebastian Gazzarrini fingerà di avere un incidente stradale con lui e di essersi fatto male alla gamba. Poi, offrirà a Sperti la possibilità di uscirne, se Sperti farà in modo di farlo diventare opinionista di Uomini e Donne. Sperti sarà costretto a chiamare Maria De Filippi, che, però, è complice de Le. Poi, oltre agli ...

