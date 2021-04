Kroenke: «Non venderemo l’Arsenal a Spotify» (Di martedì 27 aprile 2021) l’Arsenal non verrà ceduto al co-fondatore di Spotify: l’annuncio della famiglia Kroenke, proprietaria del club inglese La famiglia Kroenke non cederà l’Arsenal a Daniel Ek, co-fondatore di Spotify. L’annuncio. «Non abbiamo ricevuto alcuna offerta e non ne accetteremo alcuna. La nostra ambizione all’Arsenal è quella di competere per i maggiori trofei e puntiamo a migliorare la nostra competitività sul campo per raggiungere i traguardi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021)non verrà ceduto al co-fondatore di: l’annuncio della famiglia, proprietaria del club inglese La famiglianon cederàa Daniel Ek, co-fondatore di. L’annuncio. «Non abbiamo ricevuto alcuna offerta e non ne accetteremo alcuna. La nostra ambizione alè quella di competere per i maggiori trofei e puntiamo a migliorare la nostra competitività sul campo per raggiungere i traguardi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

