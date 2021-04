Istat | in crescita la fiducia dei consumatori

(Di martedì 27 aprile 2021) I datisulladi aprile: cresce sia quella deiche delle imprese. Un buon segnale per l’economia. ROMA – I datisulladi aprile sono positivi. Secondo quanto riferito dall’Istituto di statistica, nel quarto mese dell’anno l’incide delladeiè passato da 100,9 a 102,3, mentre quello delle imprese è salito da 94,2 a 97,3. Da segnalare, inoltre, che sono intutte le componenti dell’indice di. Il clima economico e quello personale sono passate rispettivamente da 90,2 a 91,6 e da 104,5 a 105,9. Per quanto riguarda il clima corrente c’è stato unada 96,7 a 97,4 e quello futuro ha registrato una salita da 107,1 a 109,6. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Istat crescita

ROMA " A marzo 2021 l'stima, per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27, un aumento congiunturale per ... L'import registra unatendenziale ancora più sostenuta (+35,0%), con ......numero impressionante che fa il paio con gli ultimi allarmanti dati sulla povertà diffusi da... facendo registrare "una nuova, attestandosi su valori pari al 74% di quelli registrati nel ...Secondo i dati ISTAT, il trimestre novembre 2020-gennaio 2021 ha evidenziato un aumento del 2,4% rispetto ai tre mesi precedenti in termini di esportazioni italiane. Tenendo a mente che nel 2020 il ca ...L'export verso i Paesi extra Ue a marzo segna un aumento congiunturale del 2,5% mentre per le importazioni si registra un incremento maggiore, pari a +6,8%. Lo rileva l'Istat spiegando che «dopo il li ...