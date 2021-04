Incuria in città, il movimento ‘Piazza Commestibili’ chiede una derattizzazione straordinaria (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa stagione calda si avvicina e la città appare impreparata. La zona del centro, ancora di più. Per questo, il movimento Piazza Commestibili presieduto dall’avvocato Andrea Palmiero ha inoltrato nella giornata di ieri una richiesta all’Asl Bn 1 per un intervento di derattizzazione: “La presente, per richiederVi un immediato intervento straordinario di derattizzazionee disinfezione nelle aree adiacenti via Capitano Rampone, via San Gaspare delBufalo, via Repola, via Miele, via Stanislao Bologna, via Annunziata. In tali luoghi, ormai da giorni, perversa uno stato di Incuria tale da costringere icommercianti ed i cittadini della zona a rinchiudersi all’interno dei propri negozi edabitazioni per evitare ingressi indesiderati di ratti. Purtroppo, come ben ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa stagione calda si avvicina e laappare impreparata. La zona del centro, ancora di più. Per questo, ilPiazza Commestibili presieduto dall’avvocato Andrea Palmiero ha inoltrato nella giornata di ieri una richiesta all’Asl Bn 1 per un intervento di: “La presente, per rirVi un immediato intervento straordinario die disinfezione nelle aree adiacenti via Capitano Rampone, via San Gaspare delBufalo, via Repola, via Miele, via Stanislao Bologna, via Annunziata. In tali luoghi, ormai da giorni, perversa uno stato ditale da costringere icommercianti ed i cittadini della zona a rinchiudersi all’interno dei propri negozi edabitazioni per evitare ingressi indesiderati di ratti. Purtroppo, come ben ...

