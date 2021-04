Il Piemonte non è una regione per donne (Di martedì 27 aprile 2021) Un gruppo di associazioni di donne hanno scritto al presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, all’assessore Fabrizio Ricca e alle Consigliere di Parità della regione Anna Mantini e della Città Metropolitana Michela Quagliano per sottolineare la scarsa presenza di figura femminili in enti società partecipate della regione. “Sono solo 9 le donne nominate, dall’insediamento della giunta Cirio, in enti e società partecipate. In una regione in cui su 51 consiglieri solo 8 sono donne e che non si è ancora dotata di una legge regionale che preveda il rispetto della parità di genere, questa scelta sembra vada nella stessa direzione. Si tratta di un rapporto numerico che non soltanto non rispecchia la composizione della popolazione regionale, ma che ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 27 aprile 2021) Un gruppo di associazioni dihanno scritto al presidente dellaAlberto Cirio, all’assessore Fabrizio Ricca e alle Consigliere di Parità dellaAnna Mantini e della Città Metropolitana Michela Quagliano per sottolineare la scarsa presenza di figura femminili in enti società partecipate della. “Sono solo 9 lenominate, dall’insediamento della giunta Cirio, in enti e società partecipate. In unain cui su 51 consiglieri solo 8 sonoe che non si è ancora dotata di una legge regionale che preveda il rispetto della parità di genere, questa scelta sembra vada nella stessa direzione. Si tratta di un rapporto numerico che non soltanto non rispecchia la composizione della popolazione regionale, ma che ...

