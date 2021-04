Grave lutto per il ‘Pipita’ Higuain: mamma Nancy non ce l’ha fatta (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn Grave lutto per Gonzalo Higuain. È notizia di poche ore fa, la morte della cara mamma Nancy, dopo una lunga malattia. Per starle accanto, il Pipita aveva pensato di mollare tutto dopo la pausa campionato dovuta al Covid. Poi il trasferimento in America per riavvicinarsi e trovare serenità. Una notizia che ha scosso inevitabilmente tutto il panorama calcistico argentino, che si è immediatamente stretto intorno al bomber ex Napoli e Juventus, e al fratello Federico che solo pochi giorni fa erano andati in gol insieme nella vittoria dell’Inter Miami in una giornata senz’altro felice per entrambi, contro il Philadelphia Union di Phil Neville. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUnper Gonzalo. È notizia di poche ore fa, la morte della cara, dopo una lunga malattia. Per starle accanto, il Pipita aveva pensato di mollare tutto dopo la pausa campionato dovuta al Covid. Poi il trasferimento in America per riavvicinarsi e trovare serenità. Una notizia che ha scosso inevitabilmente tutto il panorama calcistico argentino, che si è immediatamente stretto intorno al bomber ex Napoli e Juventus, e al fratello Federico che solo pochi giorni fa erano andati in gol insieme nella vittoria dell’Inter Miami in una giornata senz’altro felice per entrambi, contro il Philadelphia Union di Phil Neville. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

