Giro d’Italia 2021: Vincenzo Nibali prosegue con gli allenamenti, manca solo l’ufficialità per la sua presenza alla Corsa Rosa (Di martedì 27 aprile 2021) Il peggio ormai è passato. Lo spavento è alle spalle. Dopo la bruttissima caduta arrivata in allenamento lo scorso 14 aprile, che gli è costata la frattura del radio destro, Vincenzo Nibali è tornato in bici ed è pronto a partecipare al Giro d’Italia, che scatterà il prossimo 8 maggio da Torino. manca solamente l’ufficialità per la presenza dello Squalo dello Stretto alla Corsa Rosa, ma ormai tutti i segnali portano verso questa decisione. Lo stato di forma, almeno per le prime giornate, non sarà al top, visti anche i giorni di preparazione saltati a causa dello stop forzato, ma con il passare delle tappe il siciliano potrebbe crescere di forma e togliersi qualche soddisfazione. Nel frattempo, terminata la fisioterapia ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021) Il peggio ormai è passato. Lo spavento è alle spalle. Dopo la bruttissima caduta arrivata in allenamento lo scorso 14 aprile, che gli è costata la frattura del radio destro,è tornato in bici ed è pronto a partecipare al, che scatterà il prossimo 8 maggio da Torino.solamenteper ladello Squalo dello Stretto, ma ormai tutti i segnali portano verso questa decisione. Lo stato di forma, almeno per le prime giornate, non sarà al top, visti anche i giorni di preparazione saltati a causa dello stop forzato, ma con il passare delle tappe il siciliano potrebbe crescere di forma e togliersi qualche soddisfazione. Nel frattempo, terminata la fisioterapia ...

