Gianni Sperti: a quanto ammonta il suo stipendio? (Di martedì 27 aprile 2021) Gianni Sperti è uno dei personaggi televisivi maggiormente presenti nei vari “salotti”, presenza costante in Uomini e Donne dopo una lunga e prolifica carriera come ballerino in molti programmi di grande successo. Abbastanza prevedibilmente il suo nome ha destato curiosità in merito alla sua vita personale nonchè quella finanziaria. Gianni Sperti ha saputo reinventarsi come opinionista, nonostante una discreta fetta di “detrattori” che non esita a criticarlo, l’ex ballerino prosegue con la propria linea di pensiero che da sempre lo contraddistingue. Proprio questi ultimi spesso lo accusano di percepire somme estremamente alte a Uomini e Donne. Ma quanto guadagna Gianni Sperti? L’incasso medio per una “ospitata” in programmi televisivi del genere si aggira intorno ai ... Leggi su puglia24news (Di martedì 27 aprile 2021)è uno dei personaggi televisivi maggiormente presenti nei vari “salotti”, presenza costante in Uomini e Donne dopo una lunga e prolifica carriera come ballerino in molti programmi di grande successo. Abbastanza prevedibilmente il suo nome ha destato curiosità in merito alla sua vita personale nonchè quella finanziaria.ha saputo reinventarsi come opinionista, nonostante una discreta fetta di “detrattori” che non esita a criticarlo, l’ex ballerino prosegue con la propria linea di pensiero che da sempre lo contraddistingue. Proprio questi ultimi spesso lo accusano di percepire somme estremamente alte a Uomini e Donne. Maguadagna? L’incasso medio per una “ospitata” in programmi televisivi del genere si aggira intorno ai ...

Advertising

infoitcultura : Uomini e Donne, come ha fatto Gianni Sperti? | Il racconto - infoitcultura : Uomini e Donne, Luca Cenerelli attaccato da Gianni Sperti: 'Chiedi scusa per ripulire la tua immagine' - zazoomblog : UOMINI E DONNE oggi 27 aprile: Gianni Sperti critica Biagio - #UOMINI #DONNE #aprile: #Gianni - JackBurton_79 : RT @hipsterdelcazzo: “Ma io dico, per forza uno si arruola nell’esercito di pappalardo. Fino a due settimane fa non si poteva andare a fare… -