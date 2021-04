Fascismo, la storia si fa romanzo. La tragedia di Galeazzo Ciano nell’ultimo libro di Mazza (Di martedì 27 aprile 2021) La storia del Fascismo si fa romanzo. Ed è forse questo il modo migliore per affrontarla. Libera riscrittura del passato che non passa. E non può passare senza una pacificazione, ritardata e mortificata dagli appetiti elettorali di chi necessita di strumentalizzare ancora, dopo quasi un secolo, Fascismo e antiFascismo. Del resto i grandi storici hanno già scritto, interpretato, giudicato. La storia del Fascismo si fa romanzo Il romanzo, così, si prende la rivincita sulle ideologie. E’ accaduto anche con la biografia di Antonio Scurati dedicata al Duce. Opera enorme, sostenuta da un poderoso lancio dei media mainstream. Avrebbe dovuto essere una canonica lettura antifascista, eppure alla fine Mussolini ne esce pur sempre come un eroe ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 aprile 2021) Ladelsi fa. Ed è forse questo il modo migliore per affrontarla. Libera riscrittura del passato che non passa. E non può passare senza una pacificazione, ritardata e mortificata dagli appetiti elettorali di chi necessita di strumentalizzare ancora, dopo quasi un secolo,e anti. Del resto i grandi storici hanno già scritto, interpretato, giudicato. Ladelsi faIl, così, si prende la rivincita sulle ideologie. E’ accaduto anche con la biografia di Antonio Scurati dedicata al Duce. Opera enorme, sostenuta da un poderoso lancio dei media mainstream. Avrebbe dovuto essere una canonica lettura antifascista, eppure alla fine Mussolini ne esce pur sempre come un eroe ...

