Evan Lo Piccolo picchiato a morte | la madre è stata scarcerata | ha ottenuto gli arresti domiciliari

(Di martedì 27 aprile 2021)Loultime notizie: la. Dopo un primo rigetto dell’istanza da parte del Gip, la difesa di Letizia Spatola è riuscita ad ottenere gliper la sua assistita. La donna, finora detenuta nel carcere di Cavadonna a Siracusa, è accusata, insieme al compagno Salvatore Blanco, di omicidio volontario e maltrattamenti ai danni del bimbo di Rosolini (Siracusa) deceduto a 20 mesi il 17 agosto 2020 all’ospedale Maggiore di Modica.ladiLoSi apprende che la Spatola ènei giorni scorsi. La richiesta erain un primo momento rigettata dal Gip per via delle ...

Aggiornamenti sull'omicidio delLo, scarcerata la madre : il giudice ha concesso a Letizia Spatola i domiciliari. Il compagno, Salvatore Blanco, resta invece in carcere. Il padre del bambino, Stefano Lo,...stata scarcerata nei giorni scorsi Letizia Spatola per passare ai domiciliari, la mamma del, morto a poco più di 20 mesi al Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica. Una prima richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere era stata già avanzata dal legale di ...Letizia Spatola torna ai domiciliari, lo ha deciso il gip alla scadenza del termine per la custodia cautelare in carcere ...