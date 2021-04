Elena D’Amario non è più fidanzata, la conferma oggi: “È difficile” (Di martedì 27 aprile 2021) Amici La ballerina è stata ospite dell’episodio speciale di Amici Specials su Prime Video e Aka7even le ha fatto una domanda sull’amore Pubblicato su 27 Aprile 2021 Elena D’Amario non è più fidanzata, oggi è arrivata la conferma. Nei mesi scorsi si è a lungo mormorato della sua storia d’amore con Alessio La Padula, prima vissuta in privato e poi sono usciti allo scoperto. Una conferma della relazione che però è arrivata quando ormai era finita, a quanto pare. Elena ha sempre preferito non parlarne, anche sui suoi profili social non è mai spuntato fuori Alessio. Eppure gli indizi erano tanti, non sono mancati gli avvistamenti in vacanza insieme e alla fine insomma non c’era più ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) Amici La ballerina è stata ospite dell’episodio speciale di Amici Specials su Prime Video e Aka7even le ha fatto una domanda sull’amore Pubblicato su 27 Aprile 2021non è piùè arrivata la. Nei mesi scorsi si è a lungo mormorato della sua storia d’amore con Alessio La Padula, prima vissuta in privato e poi sono usciti allo scoperto. Unadella relazione che però è arrivata quando ormai era finita, a quanto pare.ha sempre preferito non parlarne, anche sui suoi profili social non è mai spuntato fuori Alessio. Eppure gli indizi erano tanti, non sono mancati gli avvistamenti in vacanza insieme e alla fine insomma non c’era più ...

Cecilia81219940 : RT @cazznesoio: Chiedete a kledi,alessandra celentano,veronica peparini,lorella cuccarini,javier,giofré,garrison,emanuel lo,francesca berna… - Annarel22863624 : RT @Deddy__Rosa: #AmiciSpecials con Elena D'Amario e Giuseppe Giofrè. Non aspettavo altro.?? Anche se manca una persona... Non vi perdono ch… - martimessi9 : RT @sangioluvs: tweet di apprezzamento per elena d’amario ?? #amici20 #amicispecials #amemici20 - emm05uccia : RT @Deddy__Rosa: #AmiciSpecials con Elena D'Amario e Giuseppe Giofrè. Non aspettavo altro.?? Anche se manca una persona... Non vi perdono ch… - hrdcrimar : RT @cazznesoio: Comunque se vedessi elena d’amario di persona probabilmente sverrei -

