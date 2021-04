Draghi,Sud non discriminato, fondi sempre pochi se non spesi (Di martedì 27 aprile 2021) "Sarà importante evitare che i programmi straordinari al Sud siano compensati da una riduzione della spesa ordinaria. La prima lezione è però che il Sud non è stato discriminato: si potrà far meglio, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 aprile 2021) "Sarà importante evitare che i programmi straordinari al Sud siano compensati da una riduzione della spesa ordinaria. La prima lezione è però che il Sud non è stato: si potrà far meglio, ...

TeresaBellanova : 'Se cresce il Sud, cresce l'Italia: lo abbiamo sempre detto. Pochi minuti fa alla #Camera il Presidente #Draghi lo… - gennaromigliore : Con il #PNRR investiamo 23 degli oltre 200 miliardi nello sviluppo delle infrastrutture del Mezzogiorno. Dice bene… - peppeprovenzano : Nel #PNRR presentato da #Draghi c’è la nostra battaglia in Europa, molto del nostro lavoro e un pezzo dell’identità… - IRebell05 : RT @veneto_: Cioè sto sentendo adesso Draghi in diretta che si giustifica (non ho capito verso chi) perché secondo taluni al Sud sarebbero… - vincenzamignogn : RT @brunasaracco: C'è qualcuno che ha sentito le cifre e ha ancora il coraggio di dire che il Sud è stato trascurato? 'Certo che i soldi s… -