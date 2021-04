Dembele, non solo la Juventus: blitz di un club tedesco (Di martedì 27 aprile 2021) Ousmane Dembele, nel mirino della Juventus, sarebbe finito anche nei radar del Bayern Monaco per il prossimo mercato estivo Nuova concorrente per la Juventus nella corsa ad Ousmane Dembele. Oltre ai bianconeri e al Manchester United, anche il Bayern Monaco (che oggi ha ufficializzato l’arrivo di Nagelsmann in panchina) sarebbe interessato al talento francese in forza al Barcellona, come riporta El Chiringuito TV. Dembele è in scadenza con il Barcellona nel giugno 2022 e, senza l’accordo sul rinnovo di contratto, sarebbe messo sul mercato dal sodalizio blaugrana per non perderlo a parametro zero tra un anno. A proposito di Juve, di recente si era parlato anche di un eventuale scambio con Paulo Dybala. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021) Ousmane, nel mirino della, sarebbe finito anche nei radar del Bayern Monaco per il prossimo mercato estivo Nuova concorrente per lanella corsa ad Ousmane. Oltre ai bianconeri e al Manchester United, anche il Bayern Monaco (che oggi ha ufficializzato l’arrivo di Nagelsmann in panchina) sarebbe interessato al talento francese in forza al Barcellona, come riporta El Chiringuito TV.è in scadenza con il Barcellona nel giugno 2022 e, senza l’accordo sul rinnovo di contratto, sarebbe messo sul mercato dal sodalizio blaugrana per non perderlo a parametro zero tra un anno. A proposito di Juve, di recente si era parlato anche di un eventuale scambio con Paulo Dybala. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Dembele non Calciomercato Juve: Dembele, bloccato il rinnovo con il Barcellona Commenta per primo Accostato alla Juventus , Ousmane Dembele non fa passi avanti per il rinnovo con il Barcellona : stando a Mundo Deportivo , il club blaugrana non intende trattare al momento.

Il Barcellona batte a domicilio il Villareal: decide una doppietta lampo di Griezmann Chance enorme! 27 CHUKWEZEEE, 1 - 0 VILLARREAL! Lancio rasoterra di 30 metri di Pau Torres per il nigeriano, Jordi Alba scivola nel chiuderlo e Chukweze non perdona Ter Stegen incrociando con il ...

