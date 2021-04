Covid, concerto - esperimento a Barcellona: nessun contagio tra i 5mila partecipanti (con mascherina ma zero distanza) (Di martedì 27 aprile 2021) nessun caso di coronavirus è stato registrato tra i 5.000 partecipanti al concerto - esperimento organizzato a Barcellona un mese fa. Lo hanno annunciato gli organizzatori. Tutti i partecipanti all'... Leggi su leggo (Di martedì 27 aprile 2021)caso di coronavirus è stato registrato tra i 5.000alorganizzato aun mese fa. Lo hanno annunciato gli organizzatori. Tutti iall'...

