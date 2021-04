Casellati: “Per donne medico difficoltà di carriera in tutte le specializzazioni” (Di martedì 27 aprile 2021) “Per le donne medico la difficoltà nella progressione di carriere riguarda tutte le specializzazioni. Un fatto che dispiace, perché significa che in questa professione come in altre persistono pregiudizi di carattere culturale”. Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Casellati che oggi ha ricevuto a Palazzo Giustiniani sei donne presidenti di società scientifiche affiliate alla Federazione italiana società medico-scientifiche (Fism). “Ho voluto incontrare le donne medico – ha spiegato Casellati – che mi hanno rappresentato i vari problemi che loro incontrano nell’attività, acuiti ovviamente dal Covid. Ma è molto positivo – ha sottolineato la presidente del Senato – che le ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 aprile 2021) “Per lelanella progressione di carriere riguardale. Un fatto che dispiace, perché significa che in questa professione come in altre persistono pregiudizi di carattere culturale”. Lo ha detto la presidente del Senato Elisabettache oggi ha ricevuto a Palazzo Giustiniani seipresidenti di società scientifiche affiliate alla Federazione italiana società-scientifiche (Fism). “Ho voluto incontrare le– ha spiegato– che mi hanno rappresentato i vari problemi che loro incontrano nell’attività, acuiti ovviamente dal Covid. Ma è molto positivo – ha sottolineato la presidente del Senato – che le ...

