Buone notizie dal concerto-esperimento di Barcellona

Lo scorso 27 marzo, al Palau Sant Jordi di Barcellona, tornò la musica per un giorno: quasi 5.000 persone hanno preso parte al concerto della rockband catalana Love of Lesbian, all'interno di un esperimento sociale sulla diffusione dei contagi. Oggi, un mese dopo, sono arrivati i risultati: nelle due settimane successive all'evento solamente in 6 dei 4.592 partecipanti che hanno dato il loro consenso all'analisi della loro diagnosi (il 96 per cento sul totale di 4.796) avrebbero contratto il virus. "Tutti con sintomi lievi o nulli", assicura il dottor Josep Maria Llibre, dell'ospedale Germans Trials i Pujol che ha patrocinato lo studio. "E in quattro di questi casi l'origine è da attribuirsi al di fuori del concerto". Non solo: sulla base dei dati analizzati, il tasso di contagio è di 130,7 casi per 100.000.

La Germania rivede al rialzo le previsioni di crescita: Pil +3.5% Il ministro tedesco dell'Economia, Peter Altmaier, ha annunciato che il governo ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita per il 2021 - al 3,5% contro il 3 stimato a gennaio - grazie alle buone prestazioni dell'industria e a una revoca 'progressiva' delle restrizioni contro la pandemia di coronavirus nel secondo trimestre. 'Ci troviamo ancora nel mezzo dello spettro delle previsioni. ...

