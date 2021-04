Benzema fa 71 in Champions League: obiettivo Lewandowski (Di martedì 27 aprile 2021) Karim Benzema fa 71 in Champions League: l’attaccante del Real Madrid ora punta il record di Robert Lewandowski Karim Benzema ha raggiunto Raul nella classifica marcatori di tutti i tempi in Champions League grazie alla rete segnata in semifinale contro il Chelsea. L’attaccante del Real Madrid è a meno due da Robert Lewandowski (73 gol). Sui gradini più alti del podio ci sono Leo Messi (120) e Cristiano Ronaldo (135). 71 – Karim Benzema ha segnato il suo 71° gol in Champions League, diventando così il quarto in classifica cannonieri nella storia della competizione (insieme a Raúl) – solo Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Robert Lewandowski hanno segnato più gol del francese. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021) Karimfa 71 in: l’attaccante del Real Madrid ora punta il record di RobertKarimha raggiunto Raul nella classifica marcatori di tutti i tempi ingrazie alla rete segnata in semifinale contro il Chelsea. L’attaccante del Real Madrid è a meno due da Robert(73 gol). Sui gradini più alti del podio ci sono Leo Messi (120) e Cristiano Ronaldo (135). 71 – Karimha segnato il suo 71° gol in, diventando così il quarto in classifica cannonieri nella storia della competizione (insieme a Raúl) – solo Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Roberthanno segnato più gol del francese. ...

Advertising

ESPNFC : Champions League goals scored since Ronaldo left for Juventus: Karim Benzema - 15 Cristiano Ronaldo - 14 - OptaPaolo : 71 - Karim Benzema ha segnato il suo 71° gol in Champions League, diventando così il quarto in classifica cannonier… - Atropine__ : RT @ESPNFC: Champions League goals scored since Ronaldo left for Juventus: Karim Benzema - 15 Cristiano Ronaldo - 14 - il__johnny : Ogni settimana che cè la Champions tl invasa di gente che dice quanto è forte Benzema, come se fosse la sua prima s… - BobbiCriticaI : RT @ESPNFC: Champions League goals scored since Ronaldo left for Juventus: Karim Benzema - 15 Cristiano Ronaldo - 14 -