Advertising

Affaritaliani : Governo, 'Asse Forza Italia-Pd? Non esiste. Piena sintonia Berlusconi-Salvini' - MattiaCantator2 : @Lelesmurf @CarloCalenda @Arcilesbica questa è la nota riportata dai giornali delle varie associazioni arcobaleno i… - giozomparelli : @EnricoLetta se riesci a far luce sulla lega, a spostare il pd su un asse di sinistra e a riportare civati nel part… - pulcetto : @marcodifonzo È l'asse Forza Italia - M5S - SaggioSergio : @BerniniAM @forza_italia Onorevole condivido le sue affermazioni così come quelle sul coprifuoco.... dovete sveglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Asse Forza

Affaritaliani.it

Inoltre, sviluppa ecosistemi avanzati di telemedicina ,portante del rafforzamento della ...Nazionale per le Competenze Digitali volta a promuovere il miglioramento delle competenze della...... dopo il sopralluogo commenta: 'Grandi produttori che aspettano una risposta dalle istituzioni, e noi come Regione, dobbiamo avere ladi attivare l'5.2 del PSR e questa risposta darla'."Anche secondo noi - spiega Occhiuto - il coprifuoco va eliminato. Forza Italia è un partito liberale e nemmeno riesce ad accettare la parola coprifuoco, che non va utilizzato come una clava contro il ...Salvini non intende indietreggiare e, nelle ore in cui Mario Draghi è in Parlamento per presentare il Pnrr, tira dritto sull'abolizione del coprifuoco. L’asse Pd-M5S muove i primi passi contro il nemi ...