Non c'è pace per la sanità toscana. Già alle prese con le difficoltà della campagna vaccinale e con gli ospedali ancora sotto pressione per i ricoveri covid, deve ora fare i conti anche con la ...

Ultime Notizie dalla rete : Anomalie concorso "Anomalie in concorso infermieri, rischio valanga ricorsi" Secondo Giampaolo Giannoni , segretario regionale Nursind, le anomalie non sarebbero né poche, né di poco conto. "Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte dei partecipanti al concorso " spiega ...

Galleria Ricci Oddi Piacenza il bando del caos ...quindi superfluo un Bando dagli strani requisiti e l'analisi che ne consegue mostra certe anomalie. ...di una laurea del vecchio ordinamento autocertifica nella domanda di partecipazione al concorso che ...

Sanità: Nursind a Giani, verificare anomalie concorso Estar (ANSA) - FIRENZE, 27 APR - "Risposte palesemente sbagliate rispetto ai testi di riferimento, domande extra, errori grammaticali: la Regione Toscana verifichi attentamente sullo svolgimento del concors ...

