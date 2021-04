Xbox Series X/S: l'FPS Boost a 120 fps analizzato su alcuni giochi EA da Digital Foundry (Di lunedì 26 aprile 2021) Digital Foundry ha trascorso il fine settimana fornendo un'analisi approfondita su alcuni dei titoli EA aggiunti di recente alla libreria FPS Boost. L'analisi prende in esame alcuni giochi, ad iniziare da Battlefield 4: in origine, il titolo era una versione cross-gen tra Xbox 360 e Xbox One, ma l'aumento a 120 FPS ha dimostrato rapidamente che c'è più vita nel gioco. Sebbene la risoluzione sia inferiore con FPS Boost abilitato, il frame rate (specialmente nella campagna) offre un'esperienza fluida. Ci sono alcuni cali evidenti in alcune delle mappe multiplayer, ma si dice che il gioco funzioni alla grande sia su Xbox Series X che su Xbox Series S con ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 aprile 2021)ha trascorso il fine settimana fornendo un'analisi approfondita sudei titoli EA aggiunti di recente alla libreria FPS. L'analisi prende in esame, ad iniziare da Battlefield 4: in origine, il titolo era una versione cross-gen tra360 eOne, ma l'aumento a 120 FPS ha dimostrato rapidamente che c'è più vita nel gioco. Sebbene la risoluzione sia inferiore con FPSabilitato, il frame rate (specialmente nella campagna) offre un'esperienza fluida. Ci sonocali evidenti in alcune delle mappe multiplayer, ma si dice che il gioco funzioni alla grande sia suX che suS con ...

