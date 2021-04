Von der Leyen | ad Ankara sono stata trattata male perché donna

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 26 aprile 2021) "la primapresidente della Commissione europea.la presidente della Commissione. E come tale mi aspettavo di esserequando ho visitato la Turchia due settimane fa, come la presidente della Commissione. Ma non è stato così, e siccome non posso trovare alcuna giustificazione per questo nei Trattati europei, devo concludere quindi che è successoiouna". Lo ha affermato la presidente della Commissione Ursula von der, oggi a Bruxelles, durante il dibattito nella plenaria del Parlamento europeo sul recente vertice Ue-Turchia, e sull'episodio dello sgarbo di cui èoggetto, quando èlasciata senza sedia e relegata in un divano a distanza dal presidente turco Recep ...