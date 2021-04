Vlahovic, il cucchiaio per inseguire Batigol. E un futuro da big (Di lunedì 26 aprile 2021) Dusan Vlahovic sta trasformando le traversie di una stagione complicata in una magnifica opportunità. E lo fa usando personalità, tecnica, coraggio. Ecco perché l'attaccante serbo - nato nel 2000, 17 ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 26 aprile 2021) Dusansta trasformando le traversie di una stagione complicata in una magnifica opportunità. E lo fa usando personalità, tecnica, coraggio. Ecco perché l'attaccante serbo - nato nel 2000, 17 ...

Advertising

ilcirotano : Vlahovic, il cucchiaio per inseguire Batigol. E un futuro da big - - sportli26181512 : Vlahovic, il cucchiaio per inseguire Batigol. E un futuro da big: Vlahovic, il cucchiaio per inseguire Batigol. E u… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Fiorentina: #Vlahovic, il cucchiaio per servire numeri da record. E il futuro è da big - Gazzetta_it : #Fiorentina: #Vlahovic, il cucchiaio per servire numeri da record. E il futuro è da big - ClaudioMasini7 : I 17 gol sono una parte non marginale ma non per forza primaria nell'importanza di #Vlahovic. Le sportellate date e… -