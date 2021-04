Uomini e Donne Anticipazioni: Cavaliere Prova Pena Per Gemma! (Di lunedì 26 aprile 2021) Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani viene scaricata dai suoi corteggiatori, ma uno fa marcia indietro perchè Prova Pena per lei! Cavaliere chiede l’esclusiva ad una dama! Puntate movimentate quelle che ci aspettano a Uomini e Donne e le nuove registrazioni ne sono una conferma! Con il trono over e classico le sorprese non mancano mai! Vediamo insieme cosa ci aspetterà nelle prossime puntate! Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma sempre al centro della scena con le sue storie d’amore che non raggiungono mai il lieto fine! Non poteva cominciare una nuova registrazione Uomini e Donne senza la presenza della prima dama. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Gemma ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 26 aprile 2021): Gemma Galgani viene scaricata dai suoi corteggiatori, ma uno fa marcia indietro perchèper lei!chiede l’esclusiva ad una dama! Puntate movimentate quelle che ci aspettano ae le nuove registrazioni ne sono una conferma! Con il trono over e classico le sorprese non mancano mai! Vediamo insieme cosa ci aspetterà nelle prossime puntate!: Gemma sempre al centro della scena con le sue storie d’amore che non raggiungono mai il lieto fine! Non poteva cominciare una nuova registrazionesenza la presenza della prima dama. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Gemma ...

Advertising

gualtierieurope : Il #25aprile è la festa di tutti gli italiani. Le nostre libertà, i nostri diritti affondano le radici in quel gior… - TeresaBellanova : Il #25 Aprile 1945 l'Italia tornava libera. Anche grazie alla forza di migliaia di donne che lottarono insieme agli… - ItaliaViva : Buon #25Aprile a tutti voi. Oggi festeggiamo la nostra libertà e ricordando con gratitudine le donne e gli uomini… - BelloDomenico : @eroilroscio @giuliocredali Be diciamo che essere un coppia aperta...e poi sapere che baci un uomo o una donna che… - BlogUomini : RT @Reality51590243: #uominiedonne #27aprile Masimiliano rimane co Vanessa e Eugenia pronto alla scelta. Chi sarà secondo voi la fortunata?… -