Un Posto al Sole, trama 26 aprile 2021: nuove importanti scoperte (Di lunedì 26 aprile 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole oggi 26 aprile 2021 con un segreto scoperto da Franco Boschi che lo porta ad una decisione estrema: ma non tutto andrà come da lui previsto. Cosa sta per accadere a Palazzo Palladini? Franco Boschi alla polizia nuove importanti puntate Un Posto al Sole con le trame che continuano sul filone del Cantieri e quel segreto che sta per essere svelato. Gli spoiler Un Posto al Sole parlano chiaro e sembra proprio che questo Pietro Abbate sia un personaggio del passato. È bastato un trafiletto di cronaca in un giornale e un flashback per capire che si tratta di una vendetta vera e propria. Si pensa infatti che questo Pietro Abbate abbia avuto a che fare con Ferri: che sia una idea di Alessandro ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 26 aprile 2021) Anticipazioni Unaloggi 26con un segreto scoperto da Franco Boschi che lo porta ad una decisione estrema: ma non tutto andrà come da lui previsto. Cosa sta per accadere a Palazzo Palladini? Franco Boschi alla poliziapuntate Unalcon le trame che continuano sul filone del Cantieri e quel segreto che sta per essere svelato. Gli spoiler Unalparlano chiaro e sembra proprio che questo Pietro Abbate sia un personaggio del passato. È bastato un trafiletto di cronaca in un giornale e un flashback per capire che si tratta di una vendetta vera e propria. Si pensa infatti che questo Pietro Abbate abbia avuto a che fare con Ferri: che sia una idea di Alessandro ...

