Torino-Napoli | le formazioni ufficiali

Ledi: Non ancora comunicata: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj, Demme, Bakayoko, Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen.

Primo dei due posticipi di lunedì della 33a giornata di Serie A . Di fronte ilalla caccia di punti salvezza ed ilimpegnato nella rincorsa ad un posto in Champions . Nicola spera nel recupero di Sirigu, probabile lo schieramento di Verdi, pronto ad agire alle ...Sono due le partite che oggi chiudono la trentatreesima giornata di serie A . Incontri delicatissimi, sia per la zona Champions League che per quella salvezza. Alle 18.30 si parte con, si chiude alle 20.45 con il match di San Siro Lazio - Milan . Serie A: risultati e classifica Dopo i risultati della domenica che hanno visto l' Inter prendersi un altro pezzo di ...Da una parte una salvezza ancora tutta da conquistare, dall’altra la rincorsa a un posto nella prossima Champions League. La stagione deve ancora dire tanto per il Torino e per il Napoli, eppure le du ...Formazioni ufficiali Torino-Napoli: Victor Osimhen gioca titolare dal primo minuto, Rrahamani al posto di Manolas in difesa.