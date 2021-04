Teppisti al parco allestito dagli studenti della scuola media | caccia ai colpevoli con un

(Di lunedì 26 aprile 2021) FERMO - Sono arrabbiati, gli'Da Vinci - Ungaretti'. Quando hanno visto il 'loro'imbrattato, non potevano crederci. Tutto il lavoro fatto nell'ultimo anno assieme ...

'Ilsarà inaugurato nelle prossime settimane - aggiunge Camilla - e noi faremo il possibile per mettere al suo posto tutto quanto com'era prima, ma tu hai tutto il tempo per chiedere scusa nel ...... purtroppo, si propone, quotidianamente, ai cittadini e a chi frequenta ilpubblico. Il ... Siamo certi che la comunità vittoriese saprà isolare questiche danneggiano tutti noi e che ...FERMO - Sono arrabbiati, gli studenti della scuola media “Da Vinci - Ungaretti”. Quando hanno visto il “loro” parco imbrattato, non potevano crederci. Tutto il lavoro ...Vandalismo alla villa comunale di Vittoria. Il presidente del Mpsi e responsabile provinciale Enti locali della Lega Ragusa, Andrea La Rosa, punta l’indice sulle condizioni di uno dei siti attrezzati ...