Superlega, Gravina: “Chi parteciperà a competizioni privatistiche, sarà escluso dal campionato” (Di lunedì 26 aprile 2021) “Chi ritiene di dover partecipare a una competizione non autorizzata da Figc, Uefa e Fifa, perde l’affiliazione”. Lo ha dichiarato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, parlando della Superlega dopo il consiglio federale odierno, durante il quale è stata approvata la norma che impedisce l’iscrizione ai campionati nazionali per i club partecipanti a competizioni organizzate da organismi privati non riconosciuti da Fifa e Uefa. “Al momento non abbiamo notizie di chi è rimasto e chi è uscito. Questa norma – ha chiarito il n.1 della Figc in conferenza stampa post consiglio federale – si riferisce alle licenze nazionali. E’ evidente che se al 28 giugno, data di scadenza delle domande di iscrizione, qualcuno dovesse voler partecipare a competizioni di natura privatistica, non prenderà parte al nostro ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) “Chi ritiene di dover partecipare a una competizione non autorizzata da Figc, Uefa e Fifa, perde l’affiliazione”. Lo ha dichiarato il presidente della Figc, Gabriele, parlando delladopo il consiglio federale odierno, durante il quale è stata approvata la norma che impedisce l’iscrizione ai campionati nazionali per i club partecipanti aorganizzate da organismi privati non riconosciuti da Fifa e Uefa. “Al momento non abbiamo notizie di chi è rimasto e chi è uscito. Questa norma – ha chiarito il n.1 della Figc in conferenza stampa post consiglio federale – si riferisce alle licenze nazionali. E’ evidente che se al 28 giugno, data di scadenza delle domande di iscrizione, qualcuno dovesse voler partecipare adi natura privatistica, non prenderà parte al nostro ...

Advertising

ZZiliani : #Ceferin avrà lui pure i suoi scheletri nell’armadio (sfido qualunque ex presidente #FIFA o #UEFA a non averne), ma… - ZZiliani : La #SerieA è quel buffo campionato in cui 11 club chiedono ufficialmente alla #Federazione di punire #Juventus,… - SkySport : ?? SUPERLEGA ?? Presidente FIGC Gravina: 'Siamo contrari, il calcio è dei tifosi' #SkySport #SuperLega #SuperLeague - SightsMilan : RT @sportface2016: +++#Figc, #Gravina conferma: 'Chi partecipa a una competizione non autorizzata da Uefa e Fifa verrà escluso dal campiona… - sportli26181512 : Consiglio Figc: varata la norma anti-Superlega. Gravina: 'Chiesto che i club non spendano più dell'80% dei ricavi':… -