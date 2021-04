Stefania Orlando pubblica la foto di un bacio dei Gregorelli e semina il panico sul web (Di lunedì 26 aprile 2021) La foto Gregorelli di Stefania Orlando Un post su Twitter di Stefania Orlando ha un attimo spiazzato i suoi seguaci. La showgirl ha infatti postato una foto di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli mentre si baciavano sott’acqua. Vi ricordate quando nella casa del Grande Fratello Vip fecero la prova e ci fu questo bacio in L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 26 aprile 2021) LadiUn post su Twitter diha un attimo spiazzato i suoi seguaci. La showgirl ha infatti postato unadi Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli mentre si baciavano sott’acqua. Vi ricordate quando nella casa del Grande Fratello Vip fecero la prova e ci fu questoin L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Heidi63446004 : RT @asiasinasce: Ok ragazzi torniamo alle cose serie: io come Samantha De Grenet non so chi sia Stefania Orlando #prelemi - karlydivastan : RT @asiasinasce: Ok ragazzi torniamo alle cose serie: io come Samantha De Grenet non so chi sia Stefania Orlando #prelemi - daniela11925 : RT @asiasinasce: Ok ragazzi torniamo alle cose serie: io come Samantha De Grenet non so chi sia Stefania Orlando #prelemi - Elisa87944625 : RT @asiasinasce: Ok ragazzi torniamo alle cose serie: io come Samantha De Grenet non so chi sia Stefania Orlando #prelemi - camillatish : RT @asiasinasce: Ok ragazzi torniamo alle cose serie: io come Samantha De Grenet non so chi sia Stefania Orlando #prelemi -