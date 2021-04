“Starship Hls sarà pronta per il 2024”: Elon Musk rassicura sulla navicella scelta dalla Nasa per l’allunaggio (Di lunedì 26 aprile 2021) Elon Musk, Ceo di Tesla e fondatore di SpaceX, è convinto che la navicella Starship Hls “sarà pronta” per il 2024, data in cui l’amministrazione Trump aveva fissato il prossimo allunaggio. La navicella, infatti, è stata scelta dalla Nasa per il trasporto dei prossimi astronauti sulla Luna nell’ambito del programma Artemis, avvalendosi per la prima volta di tecnologie in sviluppo da parte di una realtà privata. Musk si dice ottimista per il progetto e ritiene che lo sviluppo di Starship Hls andrà avanti secondo i piani, al netto del possibile slittamento della missione dopo l’avvicendamento tra Trump e Biden alla Casa bianca. Lo ha dichiarato durante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021), Ceo di Tesla e fondatore di SpaceX, è convinto che laHls “” per il, data in cui l’amministrazione Trump aveva fissato il prossimo allunaggio. La, infatti, è stataper il trasporto dei prossimi astronautiLuna nell’ambito del programma Artemis, avvalendosi per la prima volta di tecnologie in sviluppo da parte di una realtà privata.si dice ottimista per il progetto e ritiene che lo sviluppo diHls andrà avanti secondo i piani, al netto del possibile slittamento della missione dopo l’avvicendamento tra Trump e Biden alla Casa bianca. Lo ha dichiarato durante ...

