Roma, reati fallimentari e autoriciclaggio: arrestati i responsabili di 11 società truffaldine (Di lunedì 26 aprile 2021) I Finanzieri del Gruppo di Cassino, al termine di un'articolata indagine di polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone, di cui 2 in carcere, responsabili della commissione, in forma associativa, dei reati di autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, bancarotta e falso in bilancio. L'operazione L'operazione di servizio è scaturita da un'attività di verifica condotta nei confronti di una società, con sede per un breve periodo a Cassino, esercente l'attività di servizi di pulizia generale di edifici, la quale, pur avendo indicato nei bilanci ricavi per più di 20 milioni di euro, non aveva ottemperato correttamente agli obblighi dichiarativi per gli anni dal 2013 al 2018, ...

