Riapertura delle piscine: una corsa contro il tempo (Di lunedì 26 aprile 2021) di Monica Autunno Riaperture in vista da decreto, ma sul futuro della piscina di via Buozzi regna ancora l'incognita. Il gestore aveva chiesto lo scorso autunno l'ammissione al concordato preventivo: "... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 26 aprile 2021) di Monica Autunno Riaperture in vista da decreto, ma sul futuro della piscina di via Buozzi regna ancora l'incognita. Il gestore aveva chiesto lo scorso autunno l'ammissione al concordato preventivo: "...

QuiMediaset_it : Da domani 26 aprile partirà sulle reti #Mediaset una campagna di sensibilizzazione in vista della riapertura delle… - Azione_it : Dove sono finiti i #banchiarotelle? Un altro caso di cattiva amministrazione e spreco di soldi, annunciati come la… - matteosalvinimi : ...e in Parlamento, in accordo con Sindaci, Governatori e associazioni, la riapertura dai primi di maggio anche del… - CittadinidiTwtt : RT @cittadimodena: ??Riapertura delle biblioteche comunali Da lunedì 26 aprile le biblioteche comunali di Modena riaprono le porte ai lettor… - AnnaStramigioli : #omnibusla7 il governo Draghi delude e non trova soluzioni. Rischiamo più tasse, meno garanzie sociali, meno distri… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura delle Covid Milano, soldout la riapertura del cinema all'alba ...la riapertura - dicono anche Maria Grazia e William - Avevamo scoperto questo cinema poco prima della pandemia'. 'Sì, è tutto esaurito per la proiezione dell'alba - spiega Monica Naldi, una delle ...

Valentina De Santis: 'Il mondo dell'ospitalità vuole rendere felici le persone e regalare momenti indimenticabili' ... lo ammetto, sentire tanti ospiti del nostro Grand Hotel parlare in italiano dopo la riapertura, ... Nel 1910 una coppia di Bellagio, dopo aver completato il mitico Grand Tour delle maestose capitali ...

Locatelli: “Sulla riapertura delle scuole non ho dubbi, Regioni attuino le scelte del governo” Fanpage.it RIAPERTURE, DE LUCA: Sulle riaperture “c’è un elemento di preoccupazione, ma ritengo che siamo entrati in una seconda fase riguardo al Covid. In primis perché oggi abbiamo i vaccini e poi perché abbiamo un Paese stremato ...

Morning note: Intesa Sanpaolo, la giornata dei mercati -9- Il quadro di ulteriore miglioramento dell'attivita' in tutti i settori, grazie ai vaccini e alle riaperture, porta quindi il PMI composito a 62,2 da 59,7, sui massimi della serie, con ampi rialzi dell ...

