Recovery | riunione maggioranza-governo su risoluzioni su comunicazioni Draghi

(Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – E’ in corso da remoto unadei capigruppo didi Camera e Senato con il ministro Federico D’Incà sullein vista dellein Parlamento del premier Mariosul Pnrr. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

..."BBB" sull'Italia con outlook stabile e dopo l'approvazione da parte del governo del Recovery Plan, ... Roma, 26 apr. (Adnkronos) - E' in corso da remoto una riunione dei capigruppo di maggioranza di Camera e Senato con il ministro Federico D'Incà sulle risoluzioni in vista delle comunicazioni in ... Calato il sipario sul confronto con l'Unione Europea il presidente del Consiglio Mario Draghi avanza a grandi passi verso l'ultima tappa del suo Recovery Plan: il voto di Camera e Senato.