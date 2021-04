Recovery, oggi Draghi alla Camera: dall'assunzione dei giovani ai fermenti sul Superbonus. "L'Italia deve crescere" (Di lunedì 26 aprile 2021) Il premier Draghi andrà oggi alla Camera per illustrare il Piano nazionale di ripresa e resilienza , approvato dal Consiglio dei ministri, mentre mercoledì pomeriggio è previsto il passaggio al Senato ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021) Il premierandràper illustrare il Piano nazionale di ripresa e resilienza , approvato dal Consiglio dei ministri, mentre mercoledì pomeriggio è previsto il passaggio al Senato ...

marcodimaio : Senza l’autorevolezza e la forza del presidente #Draghi, oggi avremmo un recovery plan ancora in bilico e rimaneggi… - AndreaOrlandosp : Il @pdnetwork si è intestato e ha vinto una battaglia importantissima. La clausola nel #PNRR che privilegia, nella… - CottarelliCPI : La Corte Costituzionale tedesca oggi ha sbloccato il Recovery Fund. Un passo avanti per l'integrazione europea, una… - MagElecto : RT @Agenzia_Ansa: Recovery, Draghi alla prova del Parlamento. Oggi presenta il piano alla Camera #ANSA - tvbusiness24 : #Recovery Plan, oggi e domani #Draghi alla prova in #Parlamento -