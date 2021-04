Recovery | Draghi | ' riforma Pa e semplificazione appalti e concessioni'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Draghi

Prosegue la seduta guadagnando Piazza Affari (+0,6%), in accordo con le altre principali Borse europee e con l'andamento di Wall Street e mentre il premier, Mario, illustra ilal Parlamento. Continuano con ottimismo le banche, a iniziare da Bper (+3,1%), Intesa (+2,5%) e Unicredit (+1,8%), le ultime due verso la trimestrale, con lo spread ...Lo dice il premier Mariosulplan. "La misura è finanziata fino alla fine del 2022, con estensione al giugno 2023 solo per le case popolari (Iacp). È un provvedimento importante per ...Lo dice il premier Mario Draghi alla Camera. “Vogliamo che i nostri anziani possano essere messi in condizione di mantenere o riguadagnare la massima autonomia possibile, in un contesto il più ...Con un nuovo decreto il governo introdurrà un aiuto specifico per i giovani che intendono contrarre un mutuo per acquistare una casa: una garanzia dello Stato che consentirà di accedere più agevolment ...