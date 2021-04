Recovery: Draghi, ‘impatto pandemia soprattutto su fasce più deboli popolazione’ (2) (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) – “Tra il 2005 e il 2019, il numero di persone sotto la soglia di povertà assoluta è salito dal 3,3 al 7,7 per cento, per poi aumentare fino al 9,4 per cento nel 2020. Ancora una volta -sottolinea Draghi- ad essere particolarmente colpiti sono stati donne e giovani e ancora una volta soprattutto nel Mezzogiorno”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) – “Tra il 2005 e il 2019, il numero di persone sotto la soglia di povertà assoluta è salito dal 3,3 al 7,7 per cento, per poi aumentare fino al 9,4 per cento nel 2020. Ancora una volta -sottolinea- ad essere particolarmente colpiti sono stati donne e giovani e ancora una voltanel Mezzogiorno”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Mentre il Cdm slitta nella notte, la Bellanova twitta: “Il #Recovery di Conte non era all’altez… - ivanscalfarotto : Il Recovery Plan di Draghi è un vero atto di riforma per l’Italia di domani che investe nella crescita del Paese.… - marcodimaio : Senza l’autorevolezza e la forza del presidente #Draghi, oggi avremmo un recovery plan ancora in bilico e rimaneggi… - carlamartamari : RT @Agenzia_Ansa: 'Il primo obiettivo del Recovery è riparare i danni della pandemia' sottolinea Draghi. Le risorse fornite dalla UE sono 1… - demian_yexil : RT @Ste_Mazzu: Quelli che hanno abbattuto Conte accusandolo di mancanza di collegialità e trasparenza sul Recovery Plan ora applaudono a Dr… -