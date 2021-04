Recovery: Draghi, 'a progetti 'green' 40% del Pnrr, a digitale 27%'' (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Se si tiene conto solo di RRF e del Fondo Complementare, la quota dei progetti ‘verdi' è pari al 40 per cento del totale. Quella dei progetti digitali il 27 per cento, come indicato dalle regole che abbiamo deciso in Europa". Lo dice il premier Mario Draghi alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Se si tiene conto solo di RRF e del Fondo Complementare, la quota dei‘verdi' è pari al 40 per cento del totale. Quella deidigitali il 27 per cento, come indicato dalle regole che abbiamo deciso in Europa". Lo dice il premier Marioalla Camera.

