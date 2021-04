Quota 100, punto e basta? Il rebus pensioni spiegato da Cazzola (Di lunedì 26 aprile 2021) “Taci! Il nemico ti ascolta”. Dopo mesi di silenzio avevamo trovato a pag. 29 del testo (provvisorio) del Pnrr una frasetta anodina sulle pensioni che si limitava a ribadire ciò che è previsto dalla legge e che è sempre ritenuta ovvia da chiunque si sia trovato ad affrontare il problema: Quota 100 arriva alla scadenza (alla fine di quest’anno) e va ad occupare il suo posto nell’elenco degli errori – ce ne sono stati tanti – che hanno costellato l’ultimo mezzo secolo. Peraltro c’eravamo imbattuti in un pdl (AC 2855) presentato l’11 gennaio scorso alla Camera da Claudio Durigon (l’uomo del destino delle pensioni giallo-verdi) seguito da un sfilza di altri firmatari tra cui il capogruppo Riccardo Molinari. All’articolo 2, era previsto di mantenere Quota 100, solo per i soggetti che svolgono lavori usuranti individuati con ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 aprile 2021) “Taci! Il nemico ti ascolta”. Dopo mesi di silenzio avevamo trovato a pag. 29 del testo (provvisorio) del Pnrr una frasetta anodina sulleche si limitava a ribadire ciò che è previsto dalla legge e che è sempre ritenuta ovvia da chiunque si sia trovato ad affrontare il problema:100 arriva alla scadenza (alla fine di quest’anno) e va ad occupare il suo posto nell’elenco degli errori – ce ne sono stati tanti – che hanno costellato l’ultimo mezzo secolo. Peraltro c’eravamo imbattuti in un pdl (AC 2855) presentato l’11 gennaio scorso alla Camera da Claudio Durigon (l’uomo del destino dellegiallo-verdi) seguito da un sfilza di altri firmatari tra cui il capogruppo Riccardo Molinari. All’articolo 2, era previsto di mantenere100, solo per i soggetti che svolgono lavori usuranti individuati con ...

