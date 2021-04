"Quanti soldi prende Tommaso Zorzi". Cachet, un grosso caso: Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi... qui esplode l'Isola (Di lunedì 26 aprile 2021) Si parla ancora di Cachet dell'Isola dei Famosi. Dopo quello sui naufraghi, ecco che spunta quello degli opinionisti del programma di Canale 5: Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Sarebbe sempre questo motivo di qualche litigio. Ne è convinto Santo Pirrotta. Ospite a Ogni Mattina di Adriana Volpe il giornalista ha riportato qualche indiscrezioni su alcune tensioni nel salotto di Ilary Blasi. In particolare sarebbero la Zanicchi e la Lamborghini a essere infastidite dal compenso dell'influencer milanese reduce dal Grande Fratello Vip. "Pare - spiega su Tv8 - che molto latente, ci sia un problema di Cachet. Le due opinioniste hanno scoperto che lui guadagna di più e quindi la cosa non è andata molto giù". ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Si parla ancora didell'dei Famosi. Dopo quello sui naufraghi, ecco che spunta quello degli opinionisti del programma di Canale 5:, Ivaed. Sarebbe sempre questo motivo di qualche litigio. Ne è convinto Santo Pirrotta. Ospite a Ogni Mattina di Adriana Volpe il giornalista ha riportato qualche indiscrezioni su alcune tensioni nel salotto di Ilary Blasi. In particolare sarebbero lae laa essere infastidite dal compenso dell'influencer milanese reduce dal Grande Fratello Vip. "Pare - spiega su Tv8 - che molto latente, ci sia un problema di. Le due opinioniste hanno scoperto che lui guadagna di più e quindi la cosa non è andata molto giù". ...

