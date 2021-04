Prisa | Mediaset | M6 e Lagardere Le sette vite di monsieur Vincent

(Di lunedì 26 aprile 2021) Mai dare per finito un vecchio lupo di mare come il finanziere bretoneBollorè. Il quale, abituato a navigare su tutti gli specchi d’acqua, conosce trucchi e segreti per evitare di affondare. Prova ne sia quanto sta succedendo con il gruppo transalpino, che segue gli avvenimenti recenti nelle aule dei tribunali italiani nella lunga querelle con. Segui su affaritaliani.it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Prisa Mediaset

Affaritaliani.it

La mossa di Bolloré potrebbe mettere qualche pressione anche su Rcs e, fortemente presenti in Spagna, anche senon è più da tempo azionista rilevante della controllata iberica del ...ECCO LE MOSSE DI VIVENDI IN SPAGNA SULa comunicazione è arrivata appena tre giorni dopo che la società francese, socia in Italia di Tim e di, aveva fatto sapere di aver acquisito il ...Svalutazioni miliardarie, progetti non decollati, inchieste giudiziarie: Bollorè inverte la parabola discendente e torna protagonista sullo scacchiere tlc-media ...