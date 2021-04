Pena di morte nel 2020: esecuzioni crollate in Arabia Saudita, triplicate in Egitto (Di lunedì 26 aprile 2021) Il 21 aprile Amnesty International ha diffuso il suo rapporto sulla Pena di morte nel mondo. Le esecuzioni registrate sono state 483 in 18 stati, con un decremento del 26% rispetto alle 657 esecuzioni del 2019. Si è trattato del più basso dato dell’ultimo decennio. Come sempre, sono assenti i numeri della Cina, che il governo di Pechino considera segreti di stato, e per quel che riguarda l’area di cui si occupa questo blog mancano anche quelli relativi alla Siria. L’area Medio Oriente – Africa del Nord ha fatto la parte del leone, totalizzando l’88% delle esecuzioni note e occupando quattro posti su cinque nella classifica degli stati che hanno fatto segnare il maggior numero di esecuzioni. Ma ci sono delle novità. Se i numeri riguardanti l’Iran restano grosso modo uguali a quelli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Il 21 aprile Amnesty International ha diffuso il suo rapporto sulladinel mondo. Leregistrate sono state 483 in 18 stati, con un decremento del 26% rispetto alle 657del 2019. Si è trattato del più basso dato dell’ultimo decennio. Come sempre, sono assenti i numeri della Cina, che il governo di Pechino considera segreti di stato, e per quel che riguarda l’area di cui si occupa questo blog mancano anche quelli relativi alla Siria. L’area Medio Oriente – Africa del Nord ha fatto la parte del leone, totalizzando l’88% dellenote e occupando quattro posti su cinque nella classifica degli stati che hanno fatto segnare il maggior numero di. Ma ci sono delle novità. Se i numeri riguardanti l’Iran restano grosso modo uguali a quelli ...

