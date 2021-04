Paolo Bonolis resta a Mediaset? L’indiscrezione che indirettamente tocca la d’Urso (Di lunedì 26 aprile 2021) In questi giorni si è parlato di un possibile abbandono di Paolo Bonolis da Mediaset. Il contratto che vincola il conduttore all’azienda, infatti, è in scadenza in primavera e sul web si è parlato di un ipotetico ritorno del presentatore sulle reti Rai. A quanto pare, però, la verità sembra essere un’altra. Considerando il grande successo che sta riscuotendo Paolo con il format Avanti un altro pure di sera, pare che Mediaset sia assolutamente pronta a riconfermare il conduttore anche per il prossimo autunno. Questo, dunque, sta scongiurando definitivamente l’ipotesi di un ritorno di Live non è la d’Urso. Vediamo tutto nel dettaglio. Le news sul contratto tra Paolo Bonolis e Mediaset Il futuro di Paolo ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 26 aprile 2021) In questi giorni si è parlato di un possibile abbandono dida. Il contratto che vincola il conduttore all’azienda, infatti, è in scadenza in primavera e sul web si è parlato di un ipotetico ritorno del presentatore sulle reti Rai. A quanto pare, però, la verità sembra essere un’altra. Considerando il grande successo che sta riscuotendocon il format Avanti un altro pure di sera, pare chesia assolutamente pronta a riconfermare il conduttore anche per il prossimo autunno. Questo, dunque, sta scongiurando definitivamente l’ipotesi di un ritorno di Live non è la. Vediamo tutto nel dettaglio. Le news sul contratto traIl futuro di...

