Oscar | Pausini e Garrone non vincono | la delusione corre sui social**

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Non bastava Pinocchio, pure della statuetta a Laura Pausini ci avete privati. No words". I due italiani in corsa per la 93ma edizione degli Oscar, Laura Pausini e Matteo Garrone, sono rimasti 'a bocca asciutta', ma il web non ci sta e col passare delle ore sono moltissimi i commenti di delusione e rammarico per l'occasione mancata dei due grandi protagonisti del cinema e della musica italiani. "Dear United States -scrive un utente, metà in inglese metà in italiano- you successfully make italians angry again (cari Stati Uniti, ete riusciti a far arrabbiare ancora una volta gli italiani, ndr). Prima Pinocchio poi Laura Pausini, ditelo che siete solo invidiosi". Laura Pausini "meritava di vincere solo per la pelle d'oca che fa venire quando canta questa ...

NetflixIT : Laura Pausini ha vinto l’Oscar del nostro cuore. #Oscars - SkyTG24 : Oscar 2021: Laura Pausini, l'esibizione nel pre-show con 'Io sì'. VIDEO - Agenzia_Ansa : Per Laura Pausini il glamour degli Oscar è già cominciato. 'Io Si/Seen' merita l'Oscar per la miglior canzone origi… - ddany_5 : RT @NetflixIT: Laura Pausini ha vinto l’Oscar del nostro cuore. #Oscars - 1cyberella : Laura Pausini è un 'fenomeno' nazional-popolare italiano. Per gli Oscars ci vogliono altre levature (Es. Ennio Mo… -