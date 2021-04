Oscar 2021, un bilancio finale nel segno di Nomadland e della diversità (Di lunedì 26 aprile 2021) Le sorprese degli Oscar 2021 sono arrivate solo alla fine, dopo una serata che aveva rispettato quasi ogni pronostico. E sono state quelle per gli attori protagonisti: che contrariamente alle aspettative, le quali reclamavano a gran voce la statuetta postuma a Chadwick Boseman e una possibile per la sua partner in Ma Rainey’s Black Bottom, e cioè Viola Davis (o in alternativa la Carey Mulligan di Una Donna Promettente), sono andate a Frances McDormand ed Anthony Hopkins, che così giungono nella carriera a 3 e 2 Oscar, rispettivamente. Un’altra sorpresa, che non ci trova per nulla d’accordo, è stato il ribaltamento dei riconoscimenti conclusivi: prima miglior film, e poi i migliori attori. Lo riteniamo concettualmente sbagliato. Oltretutto, vista l’assenza di Hopkins e quindi di un ultimo discorso, questa scelta ha prodotto un ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Le sorprese deglisono arrivate solo alla fine, dopo una serata che aveva rispettato quasi ogni pronostico. E sono state quelle per gli attori protagonisti: che contrariamente alle aspettative, le quali reclamavano a gran voce la statuetta postuma a Chadwick Boseman e una possibile per la sua partner in Ma Rainey’s Black Bottom, e cioè Viola Davis (o in alternativa la Carey Mulligan di Una Donna Promettente), sono andate a Frances McDormand ed Anthony Hopkins, che così giungono nella carriera a 3 e 2, rispettivamente. Un’altra sorpresa, che non ci trova per nulla d’accordo, è stato il ribaltamento dei riconoscimenti conclusivi: prima miglior film, e poi i migliori attori. Lo riteniamo concettualmente sbagliato. Oltretutto, vista l’assenza di Hopkins e quindi di un ultimo discorso, questa scelta ha prodotto un ...

