Ordinanza di Arcidiacono, vietato bere l'acqua in via Forestale (Di lunedì 26 aprile 2021) Disposto il divieto temporaneo utilizzo acqua per uso potabile in Via Forestale a San Martino delle Scale. Il sindaco Arcidiacono firma l'Ordinanza. Il provvedimento arriva al fine di salvaguardare la salute pubblica dei cittadini per motivi precauzionali. Il primo cittadino ha firmato un'Ordinanza per inibire l'uso potabile dell'acqua in distribuzione nelle via Forestale. L'uso dell'acqua è stato consentito esclusivamente per motivi igienico-sanitari in attesa che vengano eseguite ulteriori verifiche. L'Ordinanza è stata trasmessa al Dirigente dell'Area Pianificazione del Territorio, al Comando di Polizia Municipale ed all'ASP di Palermo. La decisione è emersa a seguito delle analisi effettuate dall'Asp che aveva riscontrato la non conformità ...

